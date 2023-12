Kerk Beverwijk protesteert met 'vluchtelingen' bij traditionele Kerststal

De kerststal van de Sint-Agathakerk in Beverwijk baart dit jaar opzien: er staan voor het eerst poppen die vluchtelingen moeten afbeelden. Zij staan dakloos in de rij naast de meer dan twintig meter lange kerststal. De kerk zegt te protesteren tegen de wijze waarop er wereldwijd wordt omgegaan met 'de hulpzoekende medemens'.

In bovenstaande video zie je hoe de vluchtelingen zijn afgebeeld én waarom het kindje Jezus ontbreekt in de stal.

Vrede op aarde

De traditionele kerststal staat er vanaf vandaag, dankzij de vrijwilligers, in volle glorie. Zondag wordt de stal officieel ingewijd door de priester en dan is hij, mét de figuren als vluchtelingen, in de decembermaand op woensdagen en zondagen voor het grote publiek te bewonderen. "Waar we het allemaal voor doen? Vrede op aarde", aldus Co Wittebrood van het parochiebestuur.