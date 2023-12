Opvang voor Oekraïners in Medemblik wordt met twee jaar verlengd

De opvanglocaties voor Oekraïners in Andijk en Opperdoes worden met twee jaar verlengd. De huurcontracten zijn door de gemeente verlengd tot 2026. In Medemblik worden momenteel zo'n 469 Oekraïners opgevangen.

In eerste instantie was het de bedoeling dat de vluchtelingen er tot begin maart 2024 zouden blijven, maar omdat het einde van de oorlog nog niet in zicht is, heeft het Rijk besloten de opvang van Oekraïners voor te zetten tot 2026.

De gemeente Medemblik heeft daarom besloten om de huurcontracten met de verhuurders van de opvanglocaties te verlengen. "Helaas duurt de oorlog in Oekraïne nog steeds voort. Hierdoor kunnen Oekraïense vluchtelingen nog niet veilig terugkeren naar hun thuisland", aldus een woordvoerder. In Opperdoes is dat al geregeld, in Andijk wordt binnenkort een overeenkomst verwacht.

469 Oekraïners

In de gemeente zijn er momenteel twee opvanglocaties. In voormalig woonzorgcomplex Almere (Opperdoes) verblijven 72 Oekraïners en in het verzorgingstehuis Sorghvliet (Andijk) 97. Daarbij worden er ruim 300 Oekraïners opgevangen bij gastgezinnen.