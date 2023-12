Nol en Tim trotseren ijskoude Noordzee: "We hebben dit 60 dagen achter elkaar gedaan"

Momenteel is het zeewater amper vijf graden. Dat schrikt Nol Zoutman en Tim Boon echter niet af om toch met grote regelmaat een duik in de ijskoude Noordzee te nemen. Goed voor lijf en leden, en bovendien zorgt het voor bakken nieuwe energie.

Een vriendschap die is ontstaan door winterzwemmen. Nol Zoutman en Tim Boon zwemmen vier à vijf keer per week voor de kust van Wijk aan Zee. En alsof dat nog niet genoeg is, komen de bikkels in het weekend met een groep samen om een 'zondagsduik' te nemen.

"We hebben het op een gegeven moment zestig dagen achter elkaar gedaan. Zo werd het voor ons een gewoonte", zegt Nol. Maar welk gevoel levert het zwemmen in zo'n koude zee nu eigenlijk op? "Het geeft zo'n boost", aldus Tim. "Daarom doe ik het graag in de ochtend. Een heerlijke start van de dag."