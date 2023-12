Veel vraagtekens bij politie over schietincident in Oostzanerwerf

Bij de politie zijn er veel vraagtekens over een schietincident aan de Adriaan Loosjesstraat in Noord. Vannacht kreeg de politie te horen dat er geschoten zou zijn in de straat, maar er werden geen kogelgaten of slachtoffers aangetroffen. Wel vond de politie meerdere kogelhulzen op de grond.

De politie kreeg de melding binnen dat er rond 01.30 uur zou zijn geschoten. Agenten ter plaatse konden in eerste instantie geen sporen vinden die gelinkt konden worden aan een schietincident; er waren namelijk geen verdachten, geen slachtoffers en er was nergens een kogelgat. Wel werden er meerdere hulzen aangetroffen, maar de vraag blijft in hoeverre die zijn afgevuurd. Of dat op een woning, een persoon of in de lucht was is dus nog allemaal onduidelijk.

Er is in de straat onderzoek gedaan, maar de politie komt nog graag in contact met getuigen die iets hebben gezien. Als bewoners een kogelgat in hun tuinhek of muur aantreffen, komt de recherche ook graag met hen in contact. Omwonenden met een videodeurbel of een dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.