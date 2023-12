Morgen gaat Amsterdam van 50 naar 30 kilometer per uur: dit gaat er veranderen

Morgen gaat de maximumsnelheid op zo'n 80 procent van de wegen in de stad omlaag. Waar je voorheen nog 50 kilometer per uur mocht rijden, moet je het nu met 30 doen. Hieronder lees je wat er allemaal gaat veranderen.

Want de kans dat er morgen en de komende maanden al automobilisten op de bon gaan, is niet heel groot. De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente gaan eerst kijken wat de effecten zijn. Handhaving is het 'sluitstuk', aldus de politie, en wordt alleen gebruikt als die preventieve maatregelen niet genoeg zijn.

Het veranderen van de maximumsnelheid betekent een monsteroperatie voor de gemeente. Zo zijn er de afgelopen weken 4500 verkeersborden geplaatst met stickers waarop te lezen is dat de snelheid op die plek omlaag gaat. Die stickers gaan er vannacht in één rits af, waarna het bord aangeeft dat je maximaal 30 mag rijden. Een klusje waar ruim 100 medewerkers van Pantar voor ingezet worden.

De snelheidsverlaging geldt in principe voor alle wegen met woningen, kantoren en voorzieningen in de buurt en wegen waar fietsers en voetgangers gebruik van maken. Dat betekent dat er in zo'n 500 Amsterdamse straten (ongeveer 270 kilometer aan asfalt) gas teruggenomen moet worden.

Een woordvoerder van het zogeheten Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM) zegt dat agenten ook op de 30 kilometer per uur-wegen boetes voor snelheidsovertredingen kunnen geven als ze achter snelheidsovertreders rijden en zelf een geijkte snelheidsmeter hebben. Dat gebeurt soms al op andere wegen en 'zal nu niet anders zijn', maar niet vaak voorkomen.

Tegelijkertijd vindt het OM het wel belangrijk dat de weginrichting 'geloofwaardig' en 'passend' is bij de verlaagde maximumsnelheid. Dat is ook juridisch belangrijk, want iemand die bekeurd is kan naar de rechter stappen en de rechter kan een streep door de boete zetten als hij vindt dat de weg uitnodigt om harder te rijden.

Uitzonderingen

Voor een aantal wegen is een uitzondering gemaakt en kunnen automobilisten nog gewoon 50 kilometer per uur rijden. Een van de afwegingen die daarbij gemaakt worden is de 'stedelijkheid' van de omgeving. Op wegen die ontoegankelijk zijn voor voetgangers of fietsers, wegen die op enige afstand van bebouwing liggen, maar ook wegen die zo breed zijn dat het moeilijk is om snelheid te verlagen, blijft de maximumsnelheid hetzelfde.

Ook wegen die overgaan in wegen waar je 70 kilometer per uur mag rijden, blijven de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur houden, omdat het gevaarlijk kan zijn als automobilisten na een 70-weg ineens flink snelheid moeten verminderen.

Veel van die uitzonderingswegen zijn te vinden in stadsdelen als Nieuw-West en Zuidoost, die gebouwd werden toen de auto al veelvuldig werd gebruikt. Ook op de Wibautstraat en de Weesperstraat kun je nog altijd 50 rijden.

De snelheidsverlaging geldt vanaf klokslag 0.00 uur, op voorwaarde dat de stickers dan ook van de borden zijn gehaald.