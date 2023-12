Jonge heldin aanleiding voor reanimatie cursus eerstejaars Hilfertsheem College

Op het Hilfertsheem College in Hilversum leren alle eerstejaars te reanimeren. Na aanleiding van een recent incident heeft de school besloten de cursus aan te bieden aan de leerlingen. Zodat jongeren de tools hebben om levens te redden.

Leerlingen leren reanimeren - Foto: Hartveilige School

Het nieuws van afgelopen week dat een meisje (16) heldhaftig ingreep bij een hartstilstand op een sportveld is niet onopgemerkt gebleven. Het was een inspirerend voorbeeld dat jongeren daadwerkelijk kunnen en durven in te grijpen bij noodsituaties. Door jongeren te voorzien van reanimatietraining geef je hem de middelen om leven te redden. Meer aandacht Het Hilfertsheem college in Hilversum heeft daarom besloten meer aandacht te besteden aan reanimatie. Op 7 december zal de middelbare school alle eerstejaars leren hoe ze moeten reanimeren.

"Mochten mijn leerlingen ooit in een situatie komen waarbij reanimatie nodig is, hoop ik dat zij zich krachtig voelen en kunnen handelen.” Joris Rutgers - Docent

Volgens docent Joris Rutgers is dit een goede ontwikkeling: “Zelf heb ik de ervaring wat het is als reanimatie te laat komt, ik wil mijn leerlingen behoeden om hetzelfde mee te maken." zegt Rutgers. "Mochten mijn leerlingen ooit in een situatie komen waarbij reanimatie nodig is, hoop ik dat zij zich krachtig voelen en kunnen handelen.”

De cursus wordt georganiseerd door Hartveilige School, een organisatie die een lespakket heeft ontwikkeld dat aansluit op het onderwijs. De reanimatietraining zal tijdens schooluren plaatsvinden en is voor leerlingen verpakt in de vorm van een game. Tijdens het reanimeren van een pop krijgen ze feedback op een tablet en halen de leerlingen scores.

Hard nodig Hart- en vaatziekten zijn in toenemende mate een bedreiging voor de volksgezondheid in Nederland. Snel in actie komen kan levens redden, maar helaas durft maar de helft van de bevolking in te grijpen. Daarom is het van belang dat jongeren een hartstilstand leren herkennen en kunnen maar vooral ook durven te reanimeren.