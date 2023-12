Tientallen vluchten vanaf Schiphol geannuleerd door dichte mist

Schiphol heeft tientallen vluchten geannuleerd vanwege dichte mist en lage temperaturen. Vooral veel KLM vluchten gaan niet door, meldt het ANP. Schiphol waarschuwt voor vertraging en raadt reizigers aan hun actuele vluchtinformatie in de gaten te houden.

Op het internet gaat een foto rond van mensen die aan het wachten zijn, aldus ANP. Mensen die hun vlucht hebben gemist staan in de rij om hun koffers weer op te halen, laat een woordvoerder van het vliegveld weten.

"Wegens de aanhoudende aanvriezende mist moeten vliegtuigen gede-icet worden en is er beperkte baancapaciteit op Schiphol", laat een woordvoerster van KLM weten.

