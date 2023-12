Het gaat goed met economie in Hilversum. Maar er zijn nog wel zorgpunten

Uit de monitor blijkt dat het aantal banen groeiende is in Hilversum. Vorig jaar steeg het aantal banen in het dorp met 3,1 procent. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. De werkloosheid daalde tot een percentage van 3,4 procent. Ook dat is licht positief in vergelijking met het landelijk beeld.

Groei

Verder blijkt dat het aantal banen in de zorgsector sterk is gestegen ten opzichte van 2022. Een groei van 8 procent maar liefst. Dat komt voornamelijk doordat het nieuwe Tergooi ziekenhuis is geopend in dat jaar. De zorgsector is met die groei in grootte de derde werkgever na de media en de detailhandel in Hilversum. Ook het aantal bezoekers van het centrum steeg. In maart 2022 werden er 119.000 geteld. In september een jaar later waren dat er 160.000. En dat is goed voor de omzet en werkgelegenheid in het winkelgebied.

Zorgpunten

Er zijn nog wel zorgpunten voor de verdere groei van de economie. Zo blijkt het voor grote bedrijven moeilijk te zijn om een geschikte vestigingsplek te vinden in Hilversum door ruimtegebrek. Bedrijven die goed bij Hilversum kunnen passen kiezen hierdoor voor andere vestigingsplaatsen. Een ander punt van zorg is dat slechts 35 procent van de werkenden een baan heeft in Hilversum zelf. De rest pendelt naar werk buiten de gemeente. Landelijk ligt dit percentage op 46 procent.