Man (33) uit Abbekerk vrijgesproken voor 'moordplan' op zus en haar vriend

Een 33-jarige man uit Abbekerk zou plannen hebben gemaakt om zijn zus en haar vriend te vermoorden. Hij zou volgens het Openbaar ministerie een Fiat500 en een ton hebben beloofd aan degene die de moorden zou plegen. Maar de rechtbank in Alkmaar heeft niet genoeg bewijs en spreekt de man vandaag vrij.

Tegen de verdachte Yordan L. had het Openbaar Ministerie eerder twee jaar cel geëist. De broer en zus zouden ruzie hebben over de erfenis van hun overleden moeder. Deze ruzie zou al vlak na het overlijden zijn begonnen. "Naast de kist" werd er ruzie gemaakt om geld en bedreigingen geuit, schrijft het ANP.

De zus van de verdachte deed aangifte op basis van een geluidsopname waarin te horen zou zijn dat haar broer een flink geldbedrag van een ton en een Fiat500 over zou hebben om de moorden te laten plegen. Hij zou contact hebben gelegd met Geurt R., de voormalige lijfwacht van de in 1991 geliquideerde drugsbaron Klaas Bruinsma. R. nam het gesprek op en zou het telefonisch hebben laten horen aan de zus van de verdachte. Zij maakte daar een opname van en stapte naar de politie.

'Geknoeid' met geluidsopnames

Maar de rechtbank zegt geen concreet bewijs te hebben voor een moordplan. De originele geluidsopnames werden nooit teruggevonden en er zou met de opnames geknoeid zijn. In de telefoongesprekken zou hij wel hebben gezegd zijn 'zus of zwager aan te pakken'. En dat hij zocht naar iemand die zijn zwager een paar goede klappen zou kunnen geven. Ook andere harde aanwijzingen voor het (laten)plegen van de moorden, is er volgens de rechtbank niet.

De zus van L. zegt na het overlijden van hun moeder thuis te zijn lastiggevallen door drugsdealers die geld van haar broer tegoed hadden. Mensen zouden bij haar aan de deur komen om verhaal te halen, via internet zouden ze zijn opgelicht door L. Met maandenlange doodsangsten tot gevolg. "Mijn leven wordt volledig bepaald door jou", zei ze twee weken geleden tijdens de zitting.

Ook het uitlokken van getuige Geurt R. om de moorden te plegen, ziet de rechter geen bewijs voor.