Klussers zijn onmisbaar voor de Haarlemse Koepelkathedraal, maar wie volgt hen op?

De Koepelkathedraal in Haarlem bestaat 125 jaar. NH besteedt daar in een serie ruim aandacht aan. Vandaag deel drie. Over de drie onmisbare vrijwilligers die elke maandag klein onderhoud doen. Dus worden ze gekoesterd, want wat zou de kerk moeten zonder Ted Frencken, Hans Beelen en Just Overtoom? Dat is iets om over na te denken, want ze zijn op leeftijd en nieuwe vrijwilligers dienen zich niet aan.

Al is de reparatie nóg zo lastig, de mannen van de KOG (Klein Onderhouds Groep) lossen het op. "Dat is het voordeel van met z'n drieën zijn", zegt Ted Frencken, één van de mannen van de harde kern. "Als ik er niet uitkom, is er altijd één van de anderen die de oplossing weet. We vullen elkaar aan." Tekst gaat verder onder deel drie van de serie over 125 jaar Koepelkathedraal: de mannen van de klusploeg.

Koepelkathedraal - NH Nieuws