Simon Hiemstra (81) overleden: door hem werd de glastuinbouw op Agriport zo groot

Simon Hiemstra, de grondlegger van de glastuinbouw op bedrijventerrein Agriport, is gistermiddag op 81-jarige leeftijd overleden. Hiemstra's vader kwam in de jaren '50 met zijn aardappelhandel vanuit Friesland naar de Wieringermeer, Simon breidde de zaak uit met de groentehandel. Door zijn inspanningen voor de grootschalige ruilverkaveling en het opzetten van glastuinbouw ontstond Agriport.

"Hij was de drijvende kracht achter het verwerven van gronden", vertelt Jack Kranenburg, commercieel directeur van Agriport A7. "Hij kende heel veel boeren en wist ook dat velen geen opvolger hadden. Zij wilden stoppen, maar er waren ook boeren die wel wilden doorgaan maar te weinig toekomstperspectief hadden." Hiemstra koppelde de agrariërs aan elkaar. "Zo is dankzij hem meer dan 2.000 hectare aan grond van eigenaar veranderd."

Het bedrijf groeide later verder, en op zeker moment zaten alle drie de zoons van Simon (Wim, Anton en Rob) in het bedrijf. Door Anton zijn later de datacenters naar de Wieringermeer gekomen.

Warme herinneringen

Kranenburg is niet alleen zakenpartner, maar ook vriend van Hiemstra's zoon Anton. Hij koestert warme herinneringen aan Simon. "We staan dicht bij elkaar en zijn een soort familie. Simon was weliswaar al tien jaar uit het bedrijf, maar heeft zich tot het laatst met hart en ziel ingezet voor het bedrijf. Hij is er altijd bij betrokken gebleven."

"Hij heeft veel bereikt in zijn carrière. Het was een prachtige man. Zeer gedreven en inspirerend." Simon Hiemstra was al enige tijd ziek. Zondag is de condoleance en uitvaart.

In 2020 maakte NH een documentaire over alle ontwikkelingen die de Wieringermeerpolder heeft doorgemaakt. Daarin komt ook de rol van de familie Hiemstra naar voren.