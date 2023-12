Kinderen tot 12 jaar gratis met de bus vanaf de kerstvakantie

Kinderen kunnen alleen gratis met de bus als ze meereizen met een volwassene. In de regio Gooi en Vechtstreek geldt er sinds 2020 al een vergelijkbare regeling.

In Amsterdam geldt ook een soortgelijke regeling. Regio Zaanstreek-Waterland valt onder regio Amsterdam, alleen daar is de regeling niet van kracht. Vervoerregio Amsterdam is met de met de provincie in gesprek om de regeling ook in Zaanstreek-Waterland uit te rollen.

Ov aantrekkelijk maken

De Provincie Noord-Holland wil met de nieuwe regeling het gebruik van openbaar vervoer stimuleren. "Door kinderen gratis te laten meereizen, maken we het ov aantrekkelijker voor gezinnen. En als kinderen op jonge leeftijd al leren het ov te gebruiken, kiezen zij later ook vaker voor het ov", laat gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof weten via een persbericht.