Medemblik stelt schilderij Radboud éénmalig tentoon tijdens nieuwjaarsbijeenkomt

Onder strenge beveiliging stelt gemeente Medemblik het teruggekeerde schilderij van koning Radboud tentoon. Eind augustus werd het met andere kunstwerken gestolen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdag 10 januari is het kunstwerk éénmalig te zien in dorpshuis De Vang in Benningbroek. Er wordt gezocht naar een veilige, permanente plek voor de schilderijen.

Begin september werd bekend dat vijf schilderijen, een barometer en een antieke kroonluchter uit de gemeente Medeblik waren gestolen. Op de doeken zijn onder andere Willem van Oranje, Maurits van Oranje en dus koning Radboud te zien.

"Omdat het om portretten van rijke, nette mannen gaat, hebben de dieven misschien gedacht dat ze wel wat waard zullen zijn", zei detective Arthur Brand een paar maanden geleden. "Als ik geen expert was geweest, had ik dat misschien ook gedacht: het hangt niet voor niets in een oud gemeentehuis."

Internationale aandacht voor gestolen kunst

In het weekend van 14 oktober zijn de schilderijen teruggegeven aan kunstdetective Brand. Dit gebeurde met een mysterieuze bestelbus. De relatief snelle terugkeer van de kunst leverde een hoop blijdschap op, zowel bij de gemeente Medemblik als kunsthistorici. Ook internationaal is er aandacht gekomen voor de teruggekeerde schilderijen, nadat de Amerikaanse zender CNN het nieuwsitem belichtte.

Een woordvoerder van gemeente Medemblik liet bij de terugkeer van de schilderijen weten dat ze de kunst op een plek in de gemeente tentoon wilden stellen. Na onderzoek van de politie moest er een plek gevonden worden, die bovendien goed beveiligd is. Vandaag is bevestigt dat dit tijdens de nieuwjaarsreceptie gebeurt in Benningbroek.

De receptie wordt tussen 19.30 en 21.30 uur gehouden bij dorpshuis De Vang. Burgemeester Michiel Pijl van Medemblik zal deze avond terugblikken op het afgelopen jaar, en vooruitkijken naar wat er in 2024 staat te gebeuren. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.

Restauraties en nieuw onderkomen voor kunst

Wethouder Jeroen Broeders voert deze dagen gesprekken over een nieuw onderkomen voor de schilderijen, die net als de plaats van de nieuwjaarsreceptie goed beveiligd kan worden. Voor het zover is, wordt onderzocht of het mogelijk is om het schilderij van Radboud te restaureren. De gemeente heeft voorkeur om dit ook voor de andere schilderijen te doen.

De tentoonstelling van het Radboud-schilderij is daarom voor nu eenmalig. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen bij het schilderij, en kunstexperts zullen tijdens de bijeenkomst op meerdere momenten een presentatie geven over het werk.