Besties: Tussen Carmen en Tijs is er liefde, maar geen seksuele liefde

Thijs Tjaden (58) uit Bennebroek is al 44 jaar de beste vriend van Carmen Westerkamp (58). Zij zijn het bewijs dat een vriendschap tussen man en vrouw mogelijk is. Volgens Thijs is er nooit iets seksueels tussen hen geweest. Wel liefde, maar geen seksuele liefde. Als 14-jarigen ontmoeten Carmen en Thijs elkaar op de Molenplas in Haarlem waar zij surfden met een grote vriendenclub. "Het klikte gewoon en het was gelijk lachen, maar ook meteen duidelijk dat het een vriendschap is", aldus Carmen.