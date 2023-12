Vergeet Dubai: Bussum decor van 'mini-klimaattop' vol lokale oplossingen

Op de Bussumse 'mini-klimaattop' was geen wereldleider te bekennen, maar werd er wel veel gesproken over oplossingen voor klimaatproblemen.

Er werden concrete voorbeelden gegeven over ‘klimaatadaptatie’, ofwel hoe passen we ons aan nu het klimaat verandert? Maar er waren ook gesprekken over de energietransitie: hoe worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen?

Plannen en oplossingen

De opening van de klimaattop in het klein werd verzorgd door demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Hij legde uit wat Nederland in Dubai wil bereiken. Daarna was het onder andere de beurt aan Florian Dirkse, medeoprichter van The Ocean Cleanup.

Maar het ging vooral ook over lokale problemen en oplossingen. Zo sprak Miel Janssen van een bewonersinitiatief in Muiderberg. Hij was niet de enige: verdeeld over tien podia en een behoorlijk aantal kraampjes konden bezoekers de hele dag de meest uiteenlopende informatie krijgen over klimaat, energiebesparingen, bewonersinitiatieven en veel meer.