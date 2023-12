Wisselvallig winterweer: van ijskrabben en mist naar dubbele cijfers

De dag begon koud en mistig, maar dat blijft niet lang zo. We laten de vrieskou achter ons en het weekend wordt het zelfs weer 10 graden. Hang je winterjas dus maar weer eventjes in de kast.

Wie vroeg in de auto stapte, moest vanmorgen krabben. Het KNMI waarschuwt tot 11.00 uur met code geel voor gladheid en mist. Eerder was het vooral mistig in het zuiden van het land, maar langzaamaan trekt het naar het noorden.