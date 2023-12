West-Friese gemeenten keren extra toeslag uit tegen hoge energierekeningen

De gemeente Hoorn geeft net als vorig jaar een extra energietoeslag aan bewoners die een bijstandsuitkering hebben, of net boven dat niveau zitten. Ook andere gemeenten in West-Friesland bieden een mogelijkheid om een financiële bijdrage aan te vragen. Binnen de gemeenten is er een verschil in tot wanneer een aanvraag ingediend kan worden, en wat het inkomensniveau van de bijstandsnorm is waarop ze een aanvraag kunnen indienen.

Nadat vorig jaar eenmalig een extra energietoeslag werd uitgekeerd, dat op kon lopen tot 1.300 euro, maakte de gemeente Hoorn eind november bekend dat bewoners opnieuw een aanvraag konden indienen. Dit kan gedaan worden als het inkomensniveau op 120 procent van de bijstandsnorm is bepaald. Wie op of onder dat niveau zit, heeft automatisch een bedrag ontvangen.

Wethouder Karin Hakhoff vertelde onlangs aan de regionale omroep dat ongeveer 700 huishoudens op de eerste dag een aanvraag hebben ingediend. De gemeente zet extra personeel in om alles in behandeling te nemen en te toetsen. In het afgelopen jaar is uit een steekproef gebleken dat niet iedereen die een verzoek gedaan heeft recht had op de toeslag.

Verschillen per gemeente

Uit navraag bij de andere gemeenten in West-Friesland is naar voren gekomen dat de extra energietoeslag ook in de rest van de regio wordt uitgekeerd. Duizenden West-Friezen hebben automatisch een betaling gekregen van de gemeenten. Wie moeite heeft met het betalen van de energierekening en in aanmerking komt voor de toeslag, kunnen een aanvraag indienen via de website van de gemeente of een formulier ophalen.

"We kunnen helaas geen voorrang verlenen bij de aanvraag als bewoners momenteel niet de energierekening kunnen betalen", aldus een woordvoerder van gemeente Medemblik. "We streven ernaar om het binnen acht weken, na ontvangst van de aanslag, te beoordelen en af te ronden." In Medemblik kan de aanvraag gedaan worden tot en met 28 februari 2024.

Bewoners van de gemeente Koggenland kunnen tot en met 31 december 2023 een aanvraag indienen. En in Opmeer kan de aanvraag pas gedaan worden in het nieuwe jaar. "Het college besloot in maart om 500 euro toeslag vervroegd uit te keren aan degenen die eerder de toeslag ontvingen", zegt een woordvoerder. "Zij hebben dit bedrag op de toeslag van 2022 gekregen. Dit betekent dat er in Opmeer een bedrag van 800 euro beschikbaar is."

Enkhuizen en Stede Broec vergroten groep

Waar de meeste gemeenten in West-Friesland de grens hebben vastgesteld op 120 procent van het bijstandsniveau, en een vermogen onder de bijstandsgrenzen, hebben Enkhuizen en Stede Broec besloten om bewoners tot 130 procent een extra energietoeslag te geven.

"Wij zijn ons bewust van de problemen die de hoge energiekosten voor sommige huishoudens met zich meebrengen", legt wethouder Nico Slagter van Stede Broec uit. "De gemeente heeft niet de financiële middelen om ieder probleem op te lossen. Het is nu wel anders dan de vorige keer. Toen kreeg iedereen tot 120 procent een bedrag van 1.300 euro en dat was het."