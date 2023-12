Extra trein moet spitsdrukte naar Hoorn-Enkhuizen voorkomen

Van maandag tot en met donderdag rijdt de extra spitstrein, waardoor er ieder kwartier een trein vertrekt. Op proef werd er een extra stop in Purmerend ingelast, die is nu blijvend voor de twee treinen in de ochtend- en in de avondspits. En dat zorgt voor de West-Friese reizigers voor een snellere verbinding met Purmerend.

Maar nog steeds heeft de NS te kampen met personeelstekorten waardoor de sprinter tussen Hoorn en Schiphol minder rijdt. Dat is al sinds 2021 zo, waarbij niet ieder half uur maar ieder uur er een trein vertrekt in de weekenden en avonduren.

Makkelijker naar Edam-Volendam

Ook de busverbinding tussen Hoorn en Edam-Volendam wordt beter. Zo gaat lijn 314 in de ochtend- en avondspits zes keer per uur rijden. Daarnaast komt er een nieuwe buslijn (112) bij. Deze bus rijdt van de Nieuwe Steen, Hoorn-Noord, Dampten, station Hoorn en Grote Waal ieder half uur naar Volendam en Amsterdam (-Noord). Reizigers hoeven dan niet meer over te stappen in Edam.

De dienstregeling van Connexxion verandert nog niet, dat zal pas in het voorjaar bekend worden.