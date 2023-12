Gratis busvervoer voor kinderen tot 12 jaar in West-Friesland

Kinderen tot 12 jaar mogen binnenkort gratis meereizen met de bus. Het initiatief van de provincie Noord-Holland wordt ondersteund door een jaarlijkse toewijzing van 125.000 euro extra aan het busvervoer. De regeling geldt in gebieden waar de provincie de opdrachtgever is voor het busvervoer, waaronder West-Friesland.

De nieuwe regeling treedt in werking op zaterdag 23 december, het startsein van de kerstvakantie. Het gratis reizen is bedoeld om gezinnen te stimuleren het openbaar vervoer te gebruiken. Het geldt echter alleen als kinderen reizen onder begeleiding van een volwassene.

"Door kinderen gratis te laten meereizen, maken we het ov aantrekkelijker voor gezinnen. En als kinderen op jonge leeftijd al leren het ov te gebruiken, kiezen zij later ook vaker voor het ov. Dat is belangrijk als we onze provincie ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar willen houden”, aldus gedeputeerde Jeroen Olthof.