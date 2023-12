Vang ze als je kan! Verwilderde huiskatten beschadigen de Texelse natuur

Het is een plaag op het eiland. Verwilderde huiskatten richten jaarlijkse grote schade in de Texelse natuur aan. Ze vormen een grote bedreiging van met name voor de op de grond broedende vogels, zoals weidevogels, lepelaars en tapuit. Naar schatting lopen er ongeveer honderd katten op Texel rond zonder baasje. Daarom wordt er deze maand weer een kattenvangactie georganiseerd in het duingebied.

"Dat is best intensief werk, want de katten kunnen niet lang in een kooi blijven zitten." Het eruit halen van de beesten vergt concentratie én dikke handschoenen. "Sommige katten pak je niet zomaar aan, omdat ze in de duinen zijn geboren en niet eerder contact met mensen hebben gehad."

In de afgelopen tientallen jaren heeft een populatie verwilderde huiskatten zich in de duinen gevestigd. Een deel daarvan is permanent in de duinen aanwezig en is daar jaarrond op jacht. Sinds enkele jaren worden iedere winter katten gevangen.

Naar schatting zijn er minstens 1500 huiskatten op Texel aanwezig. Het aantal verwilderde en regelmatig in de duinen rondstruinende katten wordt geschat op minstens honderd. "Door de vangacties blijft dat aantal redelijk stabiel", zegt Maas. "De populatie wordt niet groter. Alle katten vangen gaat niet, omdat we afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers."

Afschieten

De focus ligt voornamelijk in de duinen aan de westkant van het eiland. Het is niet de bedoeling dat de dieren worden afgemaakt. "Dat wordt maatschappelijk niet geaccepteerd", zegt Maas. "Bovendien wordt in Natura 2000- gebieden het jagen ook niet toegestaan. Het is echt niet oké om de dieren te doden."

Als de katten zijn gevangen gaan ze naar Dierenpension Texel. Katten met een geregistreerde chip kunnen door de eigenaar worden opgehaald. Volgens Staatsbosbeheer is het daarom ook belangrijk dat eigenaren hun katten laten chippen.

De overige katten worden na maximaal twee weken naar een pension in Friesland gebracht vanwaar ze herplaatst worden. Als de katten niet geresocialiseerd kunnen worden, dan blijven ze daar de rest van hun leven.

Boerderijkatten

Tijdens de vangacties van vorig jaar werden in totaal 139 katten gevangen. Daarvan zijn 47 katten op het eiland gebleven. Dit waren voornamelijk katten uit schuren. Deze katten konden in overleg met de eigenaar na castratie of sterilisatie terug naar de boerderij.

"Veel boerderijen liggen dicht tegen het natuurgebied", zegt Maas. "Ook in De Koog zijn veel woningen die grenzen aan het Natura 2000-gebied. Daar lopen de katten ook in het duingebied. Sommigen van deze dieren komen ook in de kooien terecht. Als ze zijn gechipt, kunnen we de baasje achterhalen. De eigenaren willen de huisdieren meestal graag terug hebben."

Staatsbosbeheer en het Nationaal Park Duinen van Texel hebben voor de Texelse situatie moeten aantonen dat wegvangen of bestrijding van katten echt nodig is. Deze gegevens zijn verzameld in 2016 gedurende vijf maanden veldwerk in de duinen. Uit dit onderzoek is gebleken dat verwilderde katten en loslopende huiskatten een groot probleem zijn in de Texelse duinen.

Eén van de favoriete prooien blijkt de noordse woelmuis te zijn, een zwaar beschermde soort, waarvoor Nederland een extra beschermingsinspanning heeft (Natura 2000).

Op basis van dit onderzoek heeft de provincie Noord-Holland een vergunning afgegeven om katten te mogen wegvangen uit de Texelse duinen. De vangactie loopt door tot het broedseizoen.