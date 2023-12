Shirt Ajacied Brobbey voor zoontje RKC-keeper Vaessen: "Gaat hij mooi vinden"

Ajax-spits Brian Brobbey en RKC-doelman Etienne Vaessen hebben na afloop van de woensdagavond uitgespeelde wedstrijd RKC - Ajax hun shirts geruild. Dat hadden ze via Whatsapp met elkaar afgesproken. "Mijn zoontje is helemaal Brobbey-gek, dus dat gaat hij mooi vinden", zei Vaessen.

Vaessen en Brobbey hebben elkaar nadrukkelijk opgezocht na afloop van het eerder gestaakte duel in Waalwijk (2-3). Woensdagavond verscheen het tweetal samen voor de camera van ESPN. Na een harde botsing met de aanvaller raakte Vaessen eind september in de 84e minuut van het duel buiten bewustzijn, waarna er niet meer verder werd gespeeld.

"Ik was toen bang voor het ergste, maar dankzij God is dat niet gebeurd"

"Ik was toen bang voor het ergste, maar dankzij God is dat niet gebeurd", vertelde Brobbey. "Het is heel mooi om Etienne weer op het veld te zien staan. Daar ben ik blij mee." Vaessen is sinds enkele weken weer fit genoeg om te keepen.

In de dagen na de botsing zocht Brobbey contact met Vaessen, wat de doelman erg waardeerde. "Dat was top. Dat heeft mij en mijn familie goed gedaan. Ik ben blij dat hij hier naast me staat en mooie woorden voor me over heeft", zei Vaessen na het uitspelen van de laatste 10 minuten. In de score kwam geen verandering.