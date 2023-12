Half december nieuwe poging om gestrande viskotter bij Zandvoort los te krijgen

Bij de eerstvolgende keer dat het springtij is, wordt een nieuwe poging ondernomen om viskotter IJM22 van het strand van Zandvoort richting zee te trekken. Dat maakte burgemeester David Moolenburgh woensdagavond bekend aan de Zandvoortse gemeenteraad. Dat zou dan op of rond vrijdag 15 december moeten gebeuren.

"De schipper is zelf verantwoordelijk voor het vlottrekken van het schip om het weer de zee op te krijgen. Hij is er op dit moment volop mee bezig om dat voor elkaar te krijgen en is in gesprek met vele partijen die hem willen ondersteunen", aldus Moolenburgh.

Lisette Reker, de dochter van de schipper, kan de datum nog niet bevestigen. "Ik moet eerst mijn vader daar zelf nog even over spreken. Misschien dat ze hem wel eerder willen weghalen. Aan de andere kant is het nog maar een weekje wachten."