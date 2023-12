De Peiling: vrijwilligerswerk zou betaald moeten worden

Het is vandaag Nationale Vrijwilligersdag. Een goed moment om stil te staan bij al die Noord-Hollanders die onbetaald een ander helpen. Is er een vrijwilliger die jij graag in het zonnetje zou willen zetten? En zouden vrijwilligers niet eigenlijk allemaal betaald moeten krijgen? Laat het ons weten en praat vandaag mee in De Peiling.

In het buurthuis, op de ijsbaan of één keer per jaar met je collega's: vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten. Kan Noord-Holland eigenlijk nog wel zonder al die tomeloze inzet? Ben jij ook zo blij met alle vrijwilligers bij jou in de buurt? Wij zijn heel benieuwd welke vrijwilliger jij een keer in het zonnetje wil zetten.

Vandaag is het namelijk de Nationale Vrijwilligersdag, een landelijke dag om vrijwilligers te waarderen voor alles wat ze doen. Veel gemeentes en organisaties laten vandaag hun waardering voor de vrijwilligers blijken, met een presentje of soms zelfs met een huldiging of onderscheiding.

Onmisbaar

Misschien ben jij zelf wel een van die vrijwilligers die Noord-Holland rijk is. Help jij elke week een handje in de bibliotheek, bij de reddingsbrigade, in het verpleeghuis of op een andere bijzondere plek? Wij zijn heel benieuwd: wat maakt het zo leuk om je in te zetten voor een ander? Geniet je van de samenwerking met andere vrijwilligers, is het voor jou een leuk uitje of had je wel erg veel tijd over na je pensioen en is dit een mooie tijdsbesteding?

Vrijwilligers zijn onmisbaar geworden in onze samenleving. Ze investeren veel tijd en liefde in een ander, zonder daarvoor betaald te worden. Daarom is de vraag in De Peiling vandaag: zouden we ze niet moeten betalen voor hun werk? Is dat een goed idee (hoe meer waardering, hoe beter) of gaat dan juist de charme van de inzet er een beetje af?