IJmuidense Aronna (40) spoorloos sinds begin deze week

De 40-jarige Aronna de Nijs uit IJmuiden wordt sinds maandag 4 december vermist. Ze is voor het laatst gezien in Haarlem. Dat meldt de politie op hun website.

Aronna is 1.67 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, bruine ogen, blond geverfd haar en droeg een lange jas tot op de enkels, een bruine pet en gympen. Aronna verplaatst zich mogelijk in een witte Nissan Juke en zou een hondje bij zich hebben.

De melding is eerder deze week gedaan door een bekende van Aronna, laat een woordvoerder van de politie weten. "Daaruit maakten wij op dat ze hulp nodig heeft. Momenteel bevragen we haar omgeving en proberen we aan de hand van haar bank- en telefoongegevens meer te weten te komen."