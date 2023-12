Verkeerschaos door werkzaamheden op Haarlemmerweg in Amsterdam: "Het is verschrikkelijk"

Sinds twee weken is de Haarlemmerweg in Amsterdam voor een gedeelte afgesloten voor een spoedreparatie aan een drinkwaterleiding. Die reparatie duurt alleen langer dan verwacht en dat zorgt voor veel irritatie in de Staatsliedenbuurt. Het verkeer staat namelijk regelmatig vast in de smalle straten en het omrijden is voor veel weggebruikers onduidelijk.

Chaos - NH Nieuws

In principe is de omweg niet bijster lang. Via de Slingelandtstraat, de Van Hogendorpstraat en de Van Hallstraat is het verkeer weer zo op de Haarlemmerweg. Maar omdat het verkeer in beide richtingen niet heel soepel rijdt ontstaan er files en verliezen sommige automobilisten hun geduld. Vanuit de centrumkant mag je daarom nu niet meer die omleiding volgen en dat leidt weer tot frustratie en andere opstoppingen. "Het is verschrikkelijk. Eerst was het de Weesperstraat, toen het Damrak en nu zijn ze hier bezig", reageert een aannemer die niet weet waar hij met zijn werkbus naartoe moet. Ook een vrouw uit de buurt noemt het 'een ramp'. "Ik moet mijn zoon naar het speciaal onderwijs brengen. Ik moet hier door en ik kan niet anders." Tekst gaat verder onder de foto

Foto: AT5

Automobilisten over de stoep Door het getoeter van de geïrriteerde bestuurders en de files voor de deur, worden de omwonenden helemaal gek. "Er zijn scheldpartijen, agressieve chauffeurs en er heerst een onveilige situatie." Op beelden die door bewoners zijn gemaakt is bijvoorbeeld te zien dat sommige automobilisten de auto over de stoep rijden om zo langs de file te rijden. Overdag staan er wel verkeersregelaars die orde in de chaos proberen te scheppen. "Die mannen doen echt hun best en daar zijn we ook heel blij mee", aldus een buurtbewoonster. "Maar om 17.15 uur zijn ze weg en dan begint juist net de spits. Ik dacht: blijf alsjeblieft!" Volgende week weer normaal Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat totdat alle noodwerkzaamheden zijn afgerond dat de situatie 'helaas even zo is'. "De Haarlemmerweg is nu eenmaal een drukke verkeersroute en de impact daarvan merk je gewoon. De keuze voor het eenrichtingsverkeer en de volledige afsluiting is niet om het verkeer te pesten, maar vanwege veiligheid." Waternet laat weten dat de werkzaamheden door de weersomstandigheden iets langer duurden dan gehoopt, omdat het niet veilig was om te werken. De werkzaamheden zijn naar verwachting aan het einde van de week afgerond. Maandag, mocht het weer goed genoeg zijn en er geen andere onvoorziene omstandigheden zijn, wordt de weg door de gemeente geasfalteerd. Aan het einde van de dag moet het verkeer er dan weer overheen kunnen en is de chaos voorbij.