Vier gewonden bij ongeluk met vrachtwagen en auto's in Zaandam

Bij een ongeluk op de Pieter Ghijzenlaan zijn vier gewonden gevallen. Rond 21.15 uur kwamen twee auto's en een vrachtwagen ter hoogte van de McDonalds met elkaar in botsing.

Zowel de vrachtwagen als de personenauto's raakten zwaar beschadigd. Afgaand op de schade bij de voertuigen gaat het om een frontale botsing. Brokstukken liggen verspreid over de weg.

Over de toestand van de vier gewonden is nog niks duidelijk, zo laat een politiewoordvoerder weten. Er wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg is afgezet.