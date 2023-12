Deel van Nieuw-West in het donker door stroomstoring

In Nieuw-West is er sinds 19.45 uur een grote stroomstoring gaande. Het gaat om De Aker, Geuzenveld en Lutkemeer. Volgens Liander zijn er rond de 3.000 aansluitingen getroffen en moet de storing rond 21.45 uur zijn opgelost.

Het gaat om de postcodes 1060, 1067 en 1069. Onder andere zitten huishoudens op het Dijkgraafplein, het Ecuplein en het Akersingel zonder licht op het moment. Het gaat om meer dan 40 straten die zonder stroom zitten.

Vorige week was er ook een grote stroomstoring in Zuid, in de postcodes 1072, 1077, 1078 en 1082. Door die storing zaten bijna 3400 huishoudens net iets langer dan een uur in het donker. Ook deed bijvoorbeeld de straatverlichting het niet.