Amsterdamse Vrijwilligers Centrale hard op zoek naar vers bloed

Tijdens de coronacrisis zijn extra veel Amsterdammers aan de slag gegaan als vrijwilliger. Maar nu de pandemie voorbij is en het normale leven weer is hervat, zijn ook de vrijwilligersaanmeldingen gedaald. En dus kan de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) wel wat vers bloed gebruiken. "Nu doet 33% vrijwilligerswerk, het zou fijn zijn als dat weer naar 39% stijgt."

Met meer dan 1000 vacatures die nu open staan, is er behoefte aan een nieuwe golf van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten. Van penningmeester en fotograaf tot leesmoeder of leesvader. “Je kunt het zo breed niet bedenken of je kunt het doen als vrijwilliger", legt Eline Gelderblom van de VCA uit. "Je kan al voor twee uur per week gemiddeld een maatje worden van iemand die jouw hulp goed kan gebruiken. En er zijn zelfs vacatures voor één dag."

"Het werk zelf is heel erg leuk, want je bent lekker bezig met je handen"

Hoewel er een lichte daling is van het aantal vrijwilligers in de stad, benadrukt ze ook haar dankbaarheid voor iedereen die zich nu al inzet. "Vrijwilligers verlichten letterlijk onze stad. Als we samen de lasten dragen, dan is het veel beter te doen!"

Willemien is één van de vele duizenden Amsterdammers vrijwilligers. Met de FIXbrigade isoleert ze huizen in Oost en in de binnenstad om de energiearmoede te bestrijden. “We doen dit werk gratis. Voor de mensen die het echt het hardst nodig hebben. Het werk zelf is heel erg leuk, want je bent lekker bezig met je handen", vertelt Willemien. Maar het mooist aan haar werk vindt ze de dankbaarheid die ze krijgt van de mensen bij we ze over de vloer komt.