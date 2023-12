Bloemendalers koesteren de boeken van de lokale bieb: "Alles wordt wegbezuinigd"

Geniet ervan zolang het nog kan. Dat is het motto voor de vaste bezoekers van de bibliotheek in Bloemendaal. Tot hun opluchting wordt de boekencollectie vooralsnog niet verder uitgedund. “Ik ben vergroeid met deze bibliotheek.”

Wie de bibliotheek aan de Korte Kleverlaan binnenstapt, ziet aan de linkerkant drie smalle, verrijdbare rekken tegen de muur staan. ‘Boekverkoop’ staat erboven. Eén boek voor één euro, vijf boeken voor drie euro. Het zijn exemplaren die zijn afgeschreven voor de uitleen. Het is niet de aankondiging van een grote uitverkoop.

Daar leek het twee weken geleden wel nog op. De bibliotheek, één van de tien vestigingen van Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland, moet bezuinigen van de gemeente. Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland wilde dat doen door in de vestiging ruimte te maken voor Stichting Welzijn Bloemendaal en het WMO-loket. Die ruimte zou dan wel ten koste gaan van de boekencollectie. Die moest inkrimpen, van zo’n 12.500 naar 4.000 exemplaren.

“Alles wordt tegenwoordig wegbezuinigd”, verzucht Marjan uit Bloemendaal terwijl ze door één van de tijdschriften in de bibliotheek bladert. “Ik vind het wel heel erg als dit zou verdwijnen. Ik ga naar de bibliotheek om mij te laten verrassen door het aanbod. Ik wil de boeken zien en voelen.”

Toen de lokale politiek daar lucht van kreeg en ook nog eens bleek dat de kosten voor de noodzakelijke verbouwing fors hoger uitvallen, werd er op de rem getrapt. Na een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad, moet een nieuw plan worden gemaakt voor het gezamenlijke onderkomen. En 80 procent van de boekencollectie moet in stand blijven.

Fysieke boeken en een fysieke plek om samen te komen. Juist nu we door internet steeds meer digitaal communiceren en beleven, lijkt de waardering voor de bibliotheek toe te nemen. “Ik ben hier eigenlijk binnengelopen om even te schuilen voor de regen”, bekent Hanneke uit Haarlem als zij aanschuift aan de krantentafel.

Het is bepaald niet de eerste keer dat zij binnenstapt. “Ik ben met deze bibliotheek vergroeid. Ik heb hier zelfs nog een tijdje gewerkt als invalkracht. Ik ben fanatiek lezer. Ik ga regelmatig naar de boekhandel, maar lees gemiddeld per week ook wel twee bibliotheekboeken. Voor mij is dit de dichtstbijzijnde plek om mijn boeken te halen.”