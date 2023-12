Nieuwe fietsstraat Haarlem-Noord kost rond 3,5 miljoen euro: "Heeft dit wel nut?"

Er moet iets gebeuren met de Lodewijk van Deyssellaan in Haarlem-Noord vindt de gemeente. Daarom zijn er plannen gepresenteerd om de aangrenzende kruispunten voor fietsers veiliger te maken en om van de laan zelf een fietsstraat te maken. Vanavond kunnen burgers in de commissievergadering reageren op die plannen.

De zon weerkaatst fel op de natte klinkers van de Lodewijk van Deyssellaan, waar op het aangrenzende perkje een vrouw een hond uitlaat. Als het aan de gemeente Haarlem ligt, gaan de klinkers plaats maken voor asfalt. Niet alleen de klinkers moeten ruimte maken, ook auto's moeten volgens de plannen plaatsmaken voor fietsers. Het idee is namelijk om van deze straat een fietsstraat te maken, waar auto's te gast zijn.

De vrouw (ze wil niet bij naam genoemd worden) die de hond uitlaat, is op de hoogte van de plannen en vindt het prima als de weg een facelift krijgt. Ze hoopt wel dat er genoeg parkeerplekken overblijven, 'want dat zou toch jammer zijn'. Op de vraag of ze vanavond in gaat spreken, moet ze lachen: "Nee dat gaat me te ver."

Doorfietsroute

De Lodewijk van Deyssellaan loopt van de middelbare school, het Mendel College tot aan het Kennemer Sportcentrum. Het stuk weg is populair onder fietsers en onderdeel van een doorfietsroute in de regio Kennemerland. Van die fietsroute is deze weg het enige gedeelte dat niet is geasfalteerd.

Ook andere buurbewoners reageren voorzichtig positief, al worden er ook vraagtekens gezet bij de plannen. Een van hen is Jaap Visser die zich vooral afvraagt waarom er zoveel geld moet worden uitgegeven aan iets wat niet dringend noodzakelijk is.

Bekijk hieronder de video waarin verslaggever Michael een stukje gaat fietsen en een buurtbewoner spreekt die wel het nut inziet van de plannen. Tekst gaat door onder de video.