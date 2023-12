Ongeluk zorgt voor lange file op A9 tussen Amstelveen en Alkmaar

Door een ongeluk bij knooppunt Velsen staat het vast op de A9 tussen Amstelveen richting Alkmaar. De file is zo'n 13 kilometer lang. Ook op de A1 richting Amersfoort is het aansluiten geblazen, daar staat een file van bijna een uur.

Inmiddels is de A9 weer vrij en lost de file langzaam op.

Hoe de ongelukken op de A9 en A1 zijn veroorzaakt is nog niet bekend. Wel was het gisteren, door pakjesavond, nog altijd drukker dan vanavond rond dit tijdstip.

Voor een normale woensdagavond zijn er bovengemiddeld veel files. Volgens de ANWB gebeuren veel ongelukken door onverklaarbare redenen. "Het zou kunnen dat mensen momenteel juist weer goed door wil rijden en dat er daarom meer ongelukken plaatsvinden. De afgelopen tijd hadden we vaak waarschuwingsborden aan staan, die staan nu niet aan. Mensen rijden vaak voorzichtiger als ze worden gewaarschuwd", aldus de woordvoerder.

