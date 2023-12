Het bier vloeit rijkelijk bij het zeer gezellige TOG in Kratje Trap

De veteranen van TOG omschrijven zichzelf als gezelligste team van Amsterdam. "Absoluut en we hebben zelfs een volkszanger in huis", vertelt Pelle Aardewerk, die naast speler in het 45+ team ook voorzitter is van de club uit de Amsterdamse Watergraafsmeer. De tropenjaren liggen misschien wat achter de rug, maar het trio beschikt wel over veel ervaring en zijn ook niet vies van een biertje. Of ze dat de nodige punten oplevert, zie je in een nieuwe aflevering van Kratje Trap.