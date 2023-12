Grote zorgen strandhuiseigenaren om waterballet: "Levenswerk in gevaar"

Het waterballet op de IJmuidense Heerenduinweg zorgt voor nog veel meer slachtoffers. Want niet alleen de baas van strandtent de Beach Inn maakt zich zorgen over het vele water op de Heerenduinweg in IJmuiden, ook de eigenaren van de strandhuisjes in IJmuiden zien hun geliefde huisjes in een enorme plas water staan. Een oplossing is er nog niet.

Met zijn hele hebben en houden probeert Patrick de waterschade aan zijn huisje te beperken. “We hebben daar vochtvreters staan en die zitten elke maand vol. We moeten door zo’n 30 à 40 centimeter water heen om ze te legen. Anders kan je je huisje weggooien”, verzucht hij. Tussen oktober en maart mogen de eigenaren twee uur per maand het terrein op om de vochtvreters te legen.

De weerspiegelingen van de huisjes zijn glashelder in het enorme meer, dat op het terrein is ontstaan door het hoge grondwater. De regen van de afgelopen maanden heeft ervoor gezorgd dat het water hier hoger staat dan ooit. Geen huisje staat nog droog. “De poten zijn van ijzer en dat gaat rotten. Die moet je lassen en in water kan je niet lassen. Dan sta je onder stroom”, legt Patrick uit.

Voor onderhoud zijn de eigenaren aangewezen op de maanden oktober en maart, omdat op het strand zelf niet geklust mag worden en het klussen op het terrein ook beperkt is. “Na de storm Poly in juli hadden we best wel wat schade aan de huisjes, die we graag wilden aanpakken. Maar deze oktober was de natste oktober ooit. Daardoor kwam je al helemaal niet meer bij je huisje.” Het water is op dit moment wel een halve meter diep.

Pijp door de duinen

Volgens Han Tol, voorzitter van strandvereniging De Schelp, ligt het probleem in het feit dat voorheen het water in het gebied werd gebruikt voor de drinkwatervoorziening. Maar sinds een paar jaar gebeurt dat niet meer en hoopt het water op. Een andere locatie is ook geen optie. “Er zijn geen andere locaties. IJmuiden zit helemaal vol.”