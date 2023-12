Drie neppistolen en een mes gevonden bij kluisjescontrole Amstelveense scholieren

Tussen de schoolboeken en etensresten heeft de politie vandaag in de kluisjes van Amstelveense scholieren drie neppistolen gevonden. Ook troffen agenten een mes aan. De verboden spullen werden gevonden tijdens een grote kluisjescontrole op vier middelbare scholen.

Tijdens zo'n controle wordt niet vaak echt iets gevonden, laat een politiewoordvoerder aan NH weten. ''De vorige drie kluisjescontroles in Amstelveen hebben niets opgeleverd."

De controle op het Hermann Wesselink College (HWC), Keizer Karel College (KKC), Amstelveen College en het Panta Rhei werd volgens de politie gehouden omdat de vuurwerkperiode weer aanbreekt. De controle was onderdeel van een landelijke actie om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan.

De woordvoerder waarschuwt jongeren voor het gevaar van nepwapens. "Het kan levensgevaarlijk zijn. Vanaf afstand is moeilijk te zien of het om een echt wapen gaat of niet", weet hij. "Hierdoor komt de politie ter plaatse met zware vesten en een echt vuurwapen."

In gesprek

De nepwapens en het mes zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. Er zijn geen leerlingen aangehouden voor het bezit ervan. Wel gaat de politie in gesprek met de leerlingen en hun ouders om duidelijk te maken hoe gevaarlijk het kan zijn om een (nep)wapen bij je te hebben. Eventuele verdere maatregelen laat de politie aan de school over.