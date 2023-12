Hilversum heeft geen plannen om veelbesproken muziektent nieuwe plek te geven

De muziektent was vijftien jaar geleden een cadeau van twee Hilversumse Rotaryclubs aan de samenleving. Toen wethouder Arno Scheepers bekend maakte dat hij geen andere locatie in gedachten heeft voor de koepel, maar het staal van de muziektent wil verkopen - zeker in deze tijden van een gunstige prijs - viel dat lang niet overal lekker.

Het leverde de VVD-bestuurder de nodige kritiek op, zoals van de ontwerper van de muziekkoepel, de federatie van Hilversumse muziekverenigingen, die betrokken waren bij het cadeau. Politieke partij Democraten Hilversum stelde vragen.

Geen andere bestemming

Een van de vragen was vooral of er echt niets anders mogelijk was voor de muziektent. Het antwoord daarop blijkt 'nee'. De gemeente heeft geen opdracht gegeven om een andere bestemming voor de muziektent te zoeken.

Dat gaat ook niet gebeuren. Hilversum merkt namelijk ook dat er in de samenleving geen initiatief is genomen om de muziektent toch te behouden.

Toch staat de deur nog op een kier: mocht zo'n initiatief toch nog op gang kan komen dan willen ze in het raadhuis daar eens goed naar kijken. "Dan onderzoeken we of een verplaatsing van de muziektent haalbaar en wenselijk is. Onderdeel van dit onderzoek zal ook zijn het goed in beeld brengen in welke mate en tegen welke kosten de muziektent te demonteren is en op een andere plek weer op te bouwen is", meldt de wethouder.

Geen geste aan gulle gevers

Hilversum heeft er niet aan gedacht om de muziektent terug te geven aan de gulle gevers van destijds. Wel hebben de twee rotaryclubs een brief gehad, waarmee ze op de hoogte zijn gebracht van de plannen.

"We hebben benadrukt dat het weghalen van de muziektent, zoals besloten door de raad bij het vaststellen van de uitgangspunten op geen enkele manier wegneemt dat we als gemeente zeer dankbaar zijn voor het feit dat zij de muziektent hebben gegeven. Met het geven van de muziektent hebben zij een grote bijdrage geleverd aan deze belangrijke plek in Hilversum. Dat is heel mooi en getuigt van grote maatschappelijke betrokkenheid van de rotary", aldus de wethouder.