Op bezoek bij de krakers in de Krom Boomssloot met Meneer Soep: "De pan van Troje"

Buurtbewoner Coutier Rademaker wordt sinds de kraak van de twee panden aan de Krom Boomssloot in het centrum 'Meneer Soep' genoemd. Samen met hem én een pan soep mochten we mee het kraakpand in.

Niet alleen Coutier is betrokken bij de nieuwe bewoners van de Krom Boomssloot. De krakers zeggen overweldigd te zijn door alle buurtgenoten die hen de afgelopen weken een hart onder de riem staken. "Het is hét gesprek van de week binnen onze gemeenschap. Hoe bijzonder warm het welkom is vanuit deze buurt. Enorm motiverend."

In de onderste verdieping van een van de panden, op de plek waar voorheen een buurtcafé zat, organiseerden de krakers afgelopen zaterdag een bijeenkomst. Ze willen in de ruimte samen met de buurt een 'sociaal centrum' opzetten.

Er zijn al plannen voor vioollessen of een terugkeer van het oude buurtcafé Nagel. Coutier hoopt dat de plannen een kans krijgen, maar ziet ook dat er nog heel veel moet gebeuren: "Het voelt nu nog wel een beetje eenzaam hier, maar misschien is dat altijd zo in een huis dat lang niet bewoond is."

Dat Coutier sympathie heeft voor de krakers, kan iets te maken hebben met zijn eigen achtergrond in de buurt. Zelf woont hij namelijk in een huis dat in de jaren 70 door zijn zus werd gekraakt en hij jaren later van haar kon overnemen.