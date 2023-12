Bewegen en praten over gevoelens en problemen: zo pakt deze school coronaproblematiek aan

Samen met de klas bewegen en praten over gevoelens en problemen. Op het Tabor College D'Ampte in Hoorn krijgen leerlingen speciaal les om de groepsdynamiek te verbeteren en het welzijn van leerlingen te vergroten. Ze merken daar dat leerlingen meer individuele problemen hebben, wat zich weer uit in problemen in de groep.

Een KIC training op het Tabor College d'Ampte in Hoorn - Foto: Foto: Teuntje Göbel

Veel leerlingen kampen met mentale problemen en vertragingen op school, met dank aan de coronacrisis. Dat blijkt uit een voortgangsreportage die het kabinet vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

"Er is meer individuele problematiek, wat zich vervolgens uit in problemen in de groep" Kim Schouten, oprichtster KIC (Kracht In Controle)

Kim Schouten-Entius, heeft KIC (Kracht In Controle) opgericht op het Tabor College d'Ampte in Hoorn. KIC is een lesprogramma dat zich richt op het sociaal welbevinden binnen een school. Volgens Kim hadden leerlingen voor corona al te maken met problemen, maar tijdens de pandemie is dit verergerd en zichtbaarder geworden. "Er is meer individuele problematiek, wat zich vervolgens uit in problemen in de groep. Leerlingen vinden het lastig om met elkaar te praten over problemen of conflicten, dit doen ze liever online."

Tijdens de KIC trainingen gaan kinderen juist met elkaar in gesprek over bepaalde onderwerpen en problemen. "In plaats van dat ik of andere KIC-begeleiders ze de les leert, geven ze elkaar advies en hulp. Van leeftijdsgenoten nemen ze sneller dingen aan en zo leren ze hoe ze op elkaar moeten reageren."

"De les is denk ik wel fijn voor kinderen die gepest worden of niet lekker in hun vel zitten" Ali, eersteklasser van het Tabor College d'Ampte in Hoorn

De twaalfjarige Ali vindt het goed dat er KIC lessen worden gegeven op zijn school. "We spelen spelletjes met elkaar en praten over hoe we ons voelen. Zelf heb ik geen problemen of word ik niet gepest, maar de les is denk ik wel fijn voor kinderen die gepest worden of niet lekker in hun vel zitten."

Effect telefoongebruik Waar Kim zich misschien nog wel meer zorgen over maakt zijn de telefoons, die niet meer weg te denken zijn uit het dagelijks leven. "Ik denk dat dit een enorme druk oplevert bij leerlingen. Zij kunnen de telefoon niet even aan de kant schuiven, want als ze niet snel genoeg reageren krijgen ze berichten als: 'Wat is dit, wil je mijn vriendin niet meer zijn, want je reageert niet?' Ik denk dat dit ontzettend veel stress geeft aan jongeren."

Op het Tabor College d'Ampte mogen de leerlingen hun telefoon niet meenemen in het lokaal, die moeten in de lockers blijven. Alsnog heeft de mobiele telefoon veel invloed binnen de school en in de lessen. "Er ontstaan online problemen, buiten de les, die hier in de les opgelost moeten worden. Soms zet ik mensen bij elkaar in een groepje en dan is er onderling een hele rare wending. Dan vraag je hiernaar en ontstaan er discussies over vervelende gesprekken die online hebben plaatsgevonden."

"Wat kan je wel en niet doen? Hoe ga je met elkaar om? Deze basisregels zijn veel kinderen tijdens de pandemie kwijtgeraakt" Stef Macke, directeur van het Tabor College d'Ampte

Directeur van het Tabor College d'Ampte in Hoorn, Stef Macke, merkt dat veel leerlingen opnieuw moeten leren hoe ze met elkaar om moeten gaan. "Wat kan je wel of niet doen? Hoe ga je met elkaar om? Dit soort basisregels zijn veel kinderen tijdens de pandemie kwijtgeraakt en deze moeten ze vrijwel opnieuw leren." Het programma KIC helpt volgens de directeur hierbij enorm. "Als er iets speelt in een groep kunnen we hier door middel van KIC meteen aandacht aan besteden. Zo krijgen kinderen die last hebben van gevolgen van de corona-periode, de aandacht die ze nodig hebben."

Zorgen om de toekomst Om de toekomst van middelbare scholieren heeft Kim grote zorgen. "Er moet wat veranderen aan de manier hoe er onderwijs gegeven wordt. We hebben te maken met een personeelstekort en de problematiek onder leerlingen stijgt. Om de problematiek van leerlingen op te lossen, heb je tijd en aandacht nodig."