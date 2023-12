Koggenland, Recreatieschap en architecten krijgen een ton voor project in Scharwoude

De gemeente Koggenland en architectenbureau Common Practice hebben vanmiddag een schenking van een ton gekregen uit het Cultuurfonds. Het bedrag is bedoeld voor de realisatie van het bouwproject Panorama Scharwoude, een ontmoetingsplaats waar uitgekeken kan worden over de oude Westfriese Omringdijk en nieuwe oeverdijk.

in Scharwoude wordt een compleet nieuw recreatiegebied ontwikkeld - Foto: Gemeente Koggenland

Op de plaats van het oude badhuis in Scharwoude, aan de kust van het Markermeer, kan in 2024 begonnen worden met de aanleg van een ontmoetingsplek. Het gebied waar het badhuis staat, is onderdeel van de dijkversterkingsoperatie van de Markermeerdijken en wordt in de nabije toekomst een recreatiegebied met veel wandelpaden en waar natuur de ruimte krijgt. Door de nieuwe dijk verdwijnt het oude uitzicht op het water, wat voor velen een gemis is. Daarom zijn de zogeheten 'Doe-teams' van de gemeente, zoals in Scharwoude, aan de slag gegaan om een nieuwe uitkijkplek te realiseren. Met hulp van het architectenbureau Common Practice komt het definitieve ontwerp tot leven. Landelijke erkenning voor bescheiden project is bijzonder "Als architect vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor de betekenis van publieke bouwwerken op alle schaalniveaus, in alle omgevingen", zegt een woordvoerder van Common Practice. "Het is bijzonder om landelijke erkenning voor een bescheiden project dat tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met een kleine gemeenschap te krijgen. Het ontwerp voor de nieuwe ontmoetingsplek vloeit voor uit de herinneringen aan het voormalige badhuis en de beleving van de oude IJsselmeerdijk." Tekst gaat verder onder de foto.

Zo moet de nieuwe ontmoetingsplek in Scharwoude er uit komen zien - Foto: Gemeente Koggenland

Verantwoordelijk wethouder Rosalien van Dolder van Koggenland voelt zich vereerd dat het Cultuurfonds het burgerinitiatief waardeert met het bedrag van een ton. "Dit initiatief kent een grote cultuurhistorische waarde voor Koggenland en levert ook een bijzonder bijdrage aan de sociale cohesie en participatie binnen de gemeente", zegt ze. Van Dolder: "Het Recreatieschap Westfriesland, eigenaar en beheerder van het gebied, ziet naast het cultuurhistorisch aspect ook een meerwaarde voor de recreatiewaarden. Het voegt een extra dimensie toe aan terreinbezoek en fiets- of wandeltochten." Financiering nog niet rond Dat beaamt Karel Schoenaker, directeur van het Recreatieschap Westfriesland. Hij laat weten enorm vereerd te zijn met de prijs. "We wisten eerst niet goed wat we met het oude badhuis aan moesten en zijn met diverse partijen naar oplossingen gaan kijken", legt hij uit. "Uiteindelijk zijn we bij de huidige plannen uitgekomen. Het is bijzonder dat dit initiatief echt vanuit de bewoners is gekomen. Op deze manier komt er heel veel samen en is de prijs écht een kers op de taart."

Maar met het bedrag is de financiering nog niet rond. Er zijn nog steeds enkele tonnen nodig, benadrukt Schoenaker. "De gemeente heeft een raming gemaakt voor de kosten", zegt hij. Het Recreatieschap is afhankelijk van andere financiers. "Er lopen gesprekken met de gemeente en ook de provincie kan bijdragen. Wanneer we echt kunnen starten en wanneer het bouwproject afgerond is, is nog moeilijk te zeggen."