Buurt boos op gemeente om plannen voor flinke uitbreiding van station Duivendrecht

Inwoners van Duivendrecht vinden het onbegrijpelijk dat ze voor hun gevoel amper én te laat betrokken zijn bij de plannen van de gemeente Ouder-Amstel om station Duivendrecht aan de achterzijde flink uit te breiden. Vooral de nieuwe overkapping is een doorn in het oog van de omwonenden: "We noemen het een tankstation."

De verontwaardiging is ook groot bij Lot Sternheim, bewoner van boerderij de Antoniushoeve. Ze is vooral teleurgesteld over de manier waarop de gemeente heeft gehandeld. "De onwelwillendheid van de gemeente om met ons in gesprek te gaan, maar ook het actief tegenwerken hiervan", beschrijft ze haar ervaring. "Ik kan daar gewoon niet zo goed bij. Het gaat niet om een klein schuurtje in iemands tuin, maar over een enorme aanbouw op een zo'n ontzettend uniek, cultureel en historische plek."

Volgens boerderijbewoner Lot Sternheim kwam zij november vorig jaar samen met buren per toeval achter de plannen. Volgens haar is hen toen verteld dat er alleen sprake zou zijn van het realiseren van een lift en om die reden zou er geen inspraakmogelijkheid volgen. Toch wist zij te achterhalen dat er wel degelijk meer op stapel stond, want ook het verplaatsen van de toegangspoortjes en het bouwen van een overkapping bleek uit tekeningen.

De frustratie van de bewoners komt voort uit de procedure die door gemeente is gevolgd. In een gemeente die volgens hen uitdraagt burgerparticipatie heel belangrijk te vinden, zijn zij naar eigen zeggen totaal niet betrokken geweest bij de procedure. Hoewel ze hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt, is er nauwelijks succes geboekt in het aanpassen van de plannen van de gemeente.

Op aandringen van bewoners is er op 7 februari 2023 een informatieavond georganiseerd, waarbij bewoners hun onvrede uitten over de overkapping, maar de lift absoluut toejuichten. Het verzoek vanuit bewoners om mee te mogen denken over de afkapping wordt tot nu toe afgehouden. Volgens bewoners is de informatievoorziening onvolledig en misleidend geweest. De hoop is om alsnog om tafel te kunnen met de gemeente. "Dat zou het allermooiste zijn", aldus Jo Euwe. "Wat wij eigenlijk willen voorkomen en waar we helemaal geen zin in hebben, want wat voor beide partijen heel vervelend is, is als we naar de rechter zouden moeten stappen."

'Procedure netjes gegaan'

Al lijkt het daar wel op te gaan uitdraaien, want helaas voor de bewoners ziet de gemeente geen reden om nogmaals met ze om de tafel te gaan. In een reactie laat een woordvoerder van de wethouder weten de inzet van bewoners te waarderen en te respecteren, maar dat het ontwerp dat er nu ligt definitief is. Hoewel de gemeente het betreurt dat bewoners het niet zo hebben ervaren, zijn ze volgens de woordvoerder voldoende bij de plannen betrokken en is de werkwijze transparant geweest.

Ook benadrukt de gemeente dat er vanwege veiligheidseisen van vervoerders een luifel noodzakelijk is. De luifel zorgt volgens vervoerders voor een groter gevoel van veiligheid vanwege de mogelijkheid tot verlichting, het ophangen van informatieborden en het plaatsen van een automaat voor kaartjes. De woordvoerder geeft aan dat de luifel een aanvulling op het bestaande en moderne station en spoorsysteem is en dat de historische gebouwen onaangetast blijven.