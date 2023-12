Wachten tot ná Sinterklaas met opzetten van de kerstboom: "Uit respect voor cultuur"

Sinterklaas heeft zijn koffers nauwelijks gepakt, of West-Friesland richt zich al op Kerstmis. In de winkels hangt er al volop kerstversiering, maar in Opperdoes wordt wel gewacht tot ná de verjaardag van de Goedheiligman. "Waar ligt anders de grens?"

De kerstboom past net in de auto - Foto: NH Media / Michiel Baas

Het is een beetje passen en meten, bij de auto van Gerda Veltman uit Twisk, die in Opperdoes staat geparkeerd. "De piek past er eigenlijk niet in", klinkt het. Maar met een klein beetje geweld gaat de klep uiteindelijk toch dicht. "In deze auto past alles. Als je wilt, kun je er zelfs in kamperen", met gevoel voor overdrijving. Bewuste keuze De boom is bestemd voor zoon Xander en zijn vriendin Britt. Gerda haalde voor zichzelf eerder al een boom, maar zet die vandaag pas op. Ná Sinterklaas dus. En dat is een bewuste keuze. "Dat is wel uit principe, ja. Ik vier zelf geen Sinterklaas meer, maar waardeer het feest wel enorm. Het is een beetje uit respect voor de cultuur, zeg maar. En ook: waar ligt anders de grens voor het opzetten van de boom? Ik vind 6 december, zo'n drie weken voor de kerstdagen, een mooi moment om dat te doen."

Kerstboomverkoper Marcel Visser uit Opperdoes - Foto: NH Media / Michiel Baas

Het pad van Marcel Visser uit Opperdoes is zo ongeveer veranderd in een heel bos, vol met sparren, Nordmannen en andere soorten kerstbomen. Met enige trots: "Dit is het soort Nobilis. Die heeft van die dikke naalden. Dat zijn eigenlijk de beste bomen, vind ik zelf." De verkoop van bomen begon dit jaar eerder dan voorgaande jaren. "Voorheen begonnen we altijd op deze dag, ná Sinterklaas. Ook omdat we dat nog vieren met de kleinkinderen. Maar vorig jaar waren er al zoveel aanvragen voor 5 december, dat we eerder zijn begonnen. Nu staat het hier helemaal vol, maar zondag is alles weg. Let maar op."

"Vorig jaar waren er al zoveel aanvragen voor 5 december, dat we eerder zijn begonnen" Marcel Visser- kerstbomenverkoper Opperdoes

Het idee van één van de drie zonen van Marcel om bomen te verkopen liep een beetje uit de hand, zo vertelt hij. Met als gevolg dat er 23 november een vrachtwagen vol kerstbomen werd gehaald uit Duitsland. Inmiddels is het hele gezin ermee bezig. "In augustus hebben we ze uitgezocht en gelabeld. Er gaat nog wel wat werk in zitten, maar het is leuk om te doen. Mensen zijn blij en hebben zin in de kerstdagen." Tekst gaat verder onder de foto.

Kerstsfeer in de tuin van Rick en Miranda - Foto: NH Media / Michiel Baas

Nog meer vroege kerst in Opperdoes. Aan de overkant voegen Rick Mensink en Miranda Bezemer sfeer toe aan de voortuin, in de vorm van een verlichting in de vorm van een kerstboom. "Het is tegen mijn principes in om het eerder dan 5 december neer te zetten:", zegt Miranda beslist. "Dat hoort niet, vind ik." En dus werd er gewacht tot vandaag. "Hij staat zo, binnen een kwartiertje", zegt Rick. "Sommigen pakken nogal uit, met verlichting op bruggen of langs gevels. Dat hang je niet voor een paar weken op, dat snap ik wel." Na een verlichte boom met geduld te hebben opgetuigd, volgt de grote test. De stekker wordt in het stopcontact gestoken. "Hij doet het!"