Senna (17) overleefde leukemie, krabbelde op en start nu barbershop mét muntjesvloer

Senna Drost is pas 17 jaar en heeft nu al veel te verduren gehad in haar leven. Op haar 14e kreeg ze leukemie en was het kantje boord. Maar kijk haar nu: ze overleefde de ziekte, leerde opnieuw lopen en is vol ambitie om haar eigen barbershop te beginnen. En niet zomaar eentje, want haar eerste zaak (de schuur van haar ouders) krijgt een heuse muntjesvloer.

Meer dan 12.000 muntjes van 5 eurocent gaan erin en Senna is bijna klaar met de monsterklus. "Het is veel werk, maar dan heb je wel wat." Ze demonstreert hoe ze de muntjes één voor één opplakt op de vloer. "Zo zit je dan ik weet niet hoeveel uur. M'n moeder heeft ook wat geplakt en mijn vader een klein stukje."

Ze woont nog bij haar ouders en eerst was het een idee om de barbershop in te richten in de kamer van haar zus die nu het huis uit is. "Maar m'n vader dacht: 'Ik zet daar een paar sportapparaten neer', dus die was gelijk in beslag genomen." Niet getreurd: de schuur was nog over. Ze grinnikt: "Een paar dagen later had ik 'm leeggehaald met m'n moeder."

Bikkelharde periode

Senna doet een opleiding aan de Barber School in Amsterdam en loopt stage bij een kapperszaak in Westzaan. In de tijd die ze over heeft wil ze graag al voor zichzelf beginnen. Het is een stap waar ze eerst niet van had durven dromen: in 2020 kreeg ze leukemie en lag ze een halfjaar in het ziekenhuis.

"Leverbeschadiging, hartfalen door de chemo, opnieuw leren lopen. En alles wat er daarna bijkomt: longschimmel, longontsteking..." Ze overleefde de ziekte, maar heeft een bikkelharde periode achter de rug. "Het was ook moeilijk omdat ik een half jaar op mijn kamer zat. De meeste kinderen kunnen in die situatie gewoon van hun kamer af omdat ze daar genoeg kracht voor hebben. Dat kon ik niet." Ze werd volop gesteund, ook door haar teamgenoten uit haar voetbalteam.

