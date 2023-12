Kwart van Amstelveners komt uit niet-Europese landen

Een kwart van de inwoners uit Amstelveen is geboren in een niet-Europees land. Daarmee is de gemeente koploper van Nederland. Het percentage inwoners dat oorspronkelijk uit Turkije komt nam dit jaar het sterkst toe. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Amstelveen verwelkomt vooral Aziaten. Het gaat dan meestal om kennismigranten uit India. In totaal wonen in Amstelveen nu 6.450 mensen die daar zijn geboren, dat betekent dat één op de 15 Amstelveners uit India komt. Sinds 1 januari 2022 vonden zo'n 300 Indiërs een huis in Amstelveen. Dat is een toename van 5 procent. Uit cijfers van de gemeente Amstelveen blijkt dat zo'n 5.700 van hen als migrant naar Nederland is gekomen. Ongeveer 700 Indiërs die in Amstelveen wonen zijn kind van een migrant.

Kennismigranten zijn hoogopgeleide mensen van buiten de EU die toestemming hebben om in Nederland te werken vanwege hun kennis, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, technologie, engineering of wiskunde. Nederland is een aantrekkelijk land voor kennismigranten om te wonen, omdat zij over maximaal 30 procent van hun loon geen belasting betalen.

Na Indiërs vormen Japanners de grootste groep migranten die in Amstelveen wonen. Dat zijn er nu 1.749 tegenover 1.674 begin 2022. Nieuwkomers op de derde plaats zijn inwoners die in Turkije zijn geboren. Begin 2022 waren dat er nog 1.754, nu 2.177: een stijging van bijna een kwart. Bijna 1.600 van hen is migrant, zo'n 600 Amstelveense Turken zijn kind van een migrant. Ook andere plaatsen in de Randstad zijn populair bij mensen van buiten Europa. In Amsterdam en Den Haag ligt het aantal net onder de 25 procent.

Nederland telde op 1 januari 2023 17,8 miljoen inwoners. Van hen zijn er 2,8 miljoen niet in Nederland geboren. Van deze groep is bijna twee derde niet in Europa geboren.