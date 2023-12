Provincie zegt geld toe, tweede pont Velsen stapje dichterbij

Een tweede pont tussen Velsen-Noord en- Zuid is een klein stukje dichterbij gekomen. De provincie zegt vandaag 1,8 miljoen euro toe om de veer aan te schaffen. De gemeente Velsen rekende al op dat geld, maar noemt het 'een belangrijke stap'.

Deze zomer werd de tweede pont van Velsen uit de vaart genomen. Toen de scholen begonnen, gebeurde wat Velsenaren al verwachtten: chaos op de pont.

's Ochtends is het voor scholieren vechten voor een plekje. Scholier Quinn (15) noemde het onlangs met gevoel voor understatement 'best wel druk op de pont'. "Soms word je ook van de pont afgestuurd", zei hij tegen NH. Eerder zeiden scholen in IJmuiden al coulant op te treden tegen leerlingen die te laten kwamen.