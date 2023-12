Gezin uit Watergraafsmeer naar ziekenhuis na inademen koolmonoxide

Twee volwassenen en vier kinderen zijn vanochtend naar het ziekenhuis gebracht nadat ze koolmonoxide (CO) hadden ingeademd. Het gas was in de woning aan de Hogeweg in de Watergraafsmeer terecht gekomen door een kapotte cv-ketel.

Het gezin is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren wel aanspreekbaar. Uit voorzorg werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. Volgens de brandweer hing er geen CO-melder in de woning. CO kun je niet ruiken of zien. Zonder zo'n meter kom je er dan ook niet snel achter dat het gas zich in je woning bevindt.

"Het is belangrijk om te melden dat CO niet alleen ontstaat door kapotte gaskachels, wat veel mensen denken", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen AT5. "Dat is dus ook zo bij cv-ketels, zoals hier het geval was."

Elk jaar overlijden er in Nederland gemiddeld vijf tot tien mensen door koolmonoxidevergiftiging en honderden mensen belanden in het ziekenhuis. Naar schatting van de Onderzoeksraad is het werkelijke aantal slachtoffers nog drie tot vijf keer groter. Dat komt doordat koolmonoxidevergiftiging vaak niet wordt herkend of erkend.