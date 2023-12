Wordt de verstofte 200.000 euro voor 't Boetje in Oostwoud dan eindelijk besteed?

Het is een flink bedrag dat al jaren ligt te verstoffen, maar er lijkt beweging in te komen. De vervallen varkensschuur, die de naam 't Boetje draagt, moet uiteindelijk een rustpunt voor fietsers en wandelaars worden. Dat is het plan dat het college van Medemblik nu voorstelt. Lijkt daarmee een einde te komen aan jaren van gesteggel?

De gemeente Medemblik ontving in 2020 zo'n 2,5 ton van afvalverwerker HVC, ter compensatie van de komst van een zonneweide in Oostwoud. Omwonenden en de gemeente wilden van dat bedrag de varkensschuur opknappen. Na het verlengen van de vaarverbinding en een fietspad langs de Tripkouw is er nog twee ton over.

De afgelopen jaren zijn er diverse gesprekken gevoerd met de dorpsraad en Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud (HVMO). Eerst leek het erop dat er een expositie- of vergaderruimte zou komen, maar dat ging uiteindelijk niet door.

Het zou in de papieren gaan lopen, gezien de slechte staat van de varkensschuur. "Het verkeerde in een zodanig vervallen staat, dat een min of meer simpele restauratie een utopie bleek", legde HVMO-voorzitter André de Vries eerder uit aan NH. En dus werd het ambitieuze plan losgelaten.

Fruitbomen en rustpunt

Het college van Medemblik oppert nu om de varkensschuur te slopen, omdat die te onveilig is. Na de sloop moet die op ‘profielniveau’ herbouwd worden. "Zo blijven de contouren van de varkensschuur zichtbaar in het landschap, ondersteund door een informatiebord met daarop de historie", aldus wethouder Jeroen Broeders.

Verder wil de wethouder de boomgaard in ere herstellen met peren-, pruimen- en appelbomen. "Daarbij kunnen omwonenden en passanten in de boomgaard ook zelf de appels, peren en pruimen plukken", zegt hij. Ook worden er picknicktafels en prullenbakken geplaatst, zodat het een rustpunt wordt voor fietsers en wandelaars.

Alles bij elkaar genomen moet het zo'n 70.000 euro gaan kosten. Het resterende bedrag, zo'n 130.000 euro, wordt ‘gedoneerd’ aan Oostwoud en Midwoud voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen.

Tiental initiatieven

Bij de dorpsraad zijn er al een tiental initiatieven binnengekomen, weet voorzitter Ralph-Peter Maitimo. Als voorbeeld noemt hij het zwembad in Midwoud, dat hiermee verduurzaamd kan worden. "Maar ook een botenophaal of speeltuin behoren tot de initiatieven." In januari van volgend jaar houdt de dorpsraad een bewonersavond om de voorgedragen initiatieven toe te lichten.

Hij is blij dat er na jarenlang gesteggel eindelijk duidelijkheid komt. "Het heeft nu lang genoeg geduurd, met irritaties en onnodige vertragingen tot gevolg", zegt hij. Het voorstel dat nu op tafel ligt, stemt hem tevreden. "Een goede zaak dat er nu een streep getrokken is. Het is een goede oplossing."

Hart voor Medemblik: 'Sprake van afkoping'

De ‘schenking’ van afvalverwerker HVC heeft de afgelopen jaren veel stof doen opwaaien. Zo beet de lokale partij Hart voor Medemblik zich vast in het dossier. Volgens raadslid Niels de Waal is er sprake van afkoping, waarbij er ‘geen harde afspraken werden gemaakt over wat er met het geld ging gebeuren’.

Vanavond wordt dit voorstel besproken in de commissievergadering, waarna de gemeenteraad op 21 december een besluit moet nemen.