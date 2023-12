Winterwarmte in aantocht, handschoenen kunnen bijna weer de kast in

Berg je winterjas en handschoenen maar weer op: er is namelijk winterwarmte op komst. De aankomende dagen blijft het fris, maar in het weekend wordt het warm en nat.

Vandaag blijft het volgens NH-weerman Jan Visser droog. Er komen opklaringen voor en de zon zal zich laten zien. Het wordt gemiddeld 2 tot 4 graden, met uitschieters tot 6 graden.

Vannacht daalt de temperatuur tot onder het vriespunt en wordt het op de meeste plekken -2 graden. Visser waarschuwt weggebruikers: het kan hierdoor glad worden op de weg. Morgenochtend is er kans op mist, dus ook daardoor moeten weggebruikers extra opletten. In de loop van de ochtend klaart het op, en wordt het een graad of 4.

Winterjas de kast in

Op vrijdagnacht en ochtend valt er veel regen door een oceaandepressie, een lagedrukgebied boven de oceaan dat wisselvallig en onstuimig weer veroorzaakt en wordt gekenmerkt door sterke winden, neerslag en ruwe zeecondities. Daardoor loopt de temperatuur op tot een graad of 8.

Aangevoerd door de zachte lucht zal de temperatuur dit weekend verder stijgen naar 10 graden. Dat betekent dikke wanten en sjaals in de kast, paraplu er juist weer uit. De hoge temperaturen gaan namelijk gepaard met flink wat regen.

Het regenachtige weer blijft aanhouden tot in de loop van volgende week. Daarbij zorgt een aankomend hogedrukgebied ervoor dat de temperatuur weer flink zal dalen, aldus Visser.