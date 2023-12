Elke foto heeft een verhaal: weerspiegeling in Westzaan

Elke foto heeft een verhaal en vandaag stuurt Jan Herman Lap uit Akersloot een foto van de molens in Westzaan. "Ik was vanmorgen al op pad en zag de weerspiegeling in het water. Dus heb de auto stilgezet en deze foto gemaakt", vertelt Jan Herman.

Westzaan - Foto: Jan Herman Lap

De foto is gemaakt met de mobiel. Iets wat voor fotograaf Marjolein Lensink uit de Zaanstreek al jaren een gewoonte is: zij zet op deze manier alledaagse dingen op de foto. "Ik hou van de rafelrandjes van de stad", vertelt Marjolein eerder aan NH over de Zaanstreek. "Het is hier mooi van lelijkheid."

Jan Herman zag vanmorgen de molens in het stille water. "Ik dacht ik stop toch even om nu een foto te maken. Die verschillende molens in het water. Een weerspiegeling."