Openwaterzwemmers Nieuwe Meer willen geen grote, oranje boeien in het water

Het is een doorn in het oog van de openwaterzwemmers die dagelijks de Nieuwe Meer induiken: de grote, oranje boeien die de gemeente vorige week plaatste. Nu het gebied rondom de steiger een officiële zwemlocatie is, zijn dit soort boeien verplicht. De zwemmers zijn er niet over te spreken: "Ik heb heel hard gescholden toen ik ze zag."

De ballenlijn aan de zwemstijger in de Nieuwe Meer - Foto: Martin Woods

Openwaterzwemmer Saskia Goldschmidt springt bijna elke ochtend, weer of geen weer, van de steiger aan de Nieuwe Meer. Volgens haar het mooiste stukje van Amsterdam. Ze heeft keihard gescholden toen ze de ballenlijn zag. "Het is zo zonde van het geweldige uitzicht. Je waant je hier gewoon in de weidse, ongerepte natuur. Nu is dat hele idee van vrijheid ineens weg." De ballenlijn is verplicht sinds het gebied rondom de steiger vanaf september een officiële zwemlocatie is geworden. Dat schrijven regels vanuit de provincie voor. Heel lang heeft het zwemvak het niet volgehouden. Een onbekende dader - Goldschmidt belooft dat zij het echt niet was - heeft de boeien een dag later aan de kant gelegd.

Inmiddels heeft een onbekende dader de boeien naar de kant gehaald - Foto: AT5

Het is volgens Goldschmidt een misvatting dat het in het water door de ballenlijn veiliger wordt. "Eigenlijk zwemmen wij bijna allemaal verder dan dit vak", vertelt ze. "Andere watergebruikers, zoals surfers en bootjes, denken dat we nu in ons hok blijven en zullen dus minder rekening houden met zwemmers. Dat was voorheen niet en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen." De zwemmers pleiten er zelf voor om de boeien te verplaatsen naar de overkant van de steiger, waar het uitzicht volgens hen minder mooi is en het water ondieper. De gemeente gaat niet mee in die wens. Binnenkort zullen de boeien gewoon weer op dezelfde locatie worden teruggeplaatst. "De ballenlijnen liggen juist op diepte om de veiligheid te waarborgen. Als zwemmers zich buiten het gecontroleerde gebied willen begeven staat ze dat vrij, maar dat is een niet door provinciale regelgeving gecontroleerd zwemgebied", aldus een woordvoerder van de gemeente.