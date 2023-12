Mevrouw Meijer (94) had graag de regie in handen, slijterij hield haar op de been

Mevrouw Meijer (94) uit Wormer heeft tot het allerlaatste moment haar drankspeciaalzaak draaiende weten te houden. Er is in al die jaren weinig veranderd in de zaak. Haar dood zorgt voor het einde van haar carrière. "Hard, maar rechtvaardig. Met het hart op de goede plek", zo omschrijft kleinzoon Derk zijn oma. Wie was deze, volgens dorpelingen 'iconische vrouw', en waarom bleef zij altijd werken?

Het duurt niet lang voordat kleindochter Myrna Schwering uit Amsterdam met een anekdote over mevrouw Meijer, haar oma, komt. "Ze zegt altijd zelf dat ze als één van de eerste haar rijbewijs had als vrouw op het dorp. Ook eerder dan opa. Ze was best wel vooruitstrevend, ondanks dat ze heel conservatief was. Ze was goed bij de tijd. Kon alle talen. Ze fietste met gemak na de oorlogstijd naar Gelderland, naar familie toe."

In het proeflokaal achter de drankspeciaalzaak lijkt mevrouw Meijer gewoon nog aanwezig te zijn. Haar hometrainer staat in de hoek en de kerstetalages zijn al ruim op tijd gemaakt. De koffie pruttelt in de keuken terwijl haar dochter en twee van haar kleinkinderen rond een langwerpige tafel zitten. Het gemis is voelbaar.

Derk en Myrna hebben in de winkel van hun oma uren doorgebracht. "Er kon te pas en te onpas beroep op je worden gedaan", vertelt de kleindochter van mevrouw Meijer. "Het was niet echt een vraag. Ineens denk je: 'Ik weet niet hoe het is gebeurd, maar nu ben ik ineens hier. Ik had toch al een bijbaan'."

De winkel is de lust en haar leven. Er is weinig veranderd in de loop der tijd. Alleen het bier werd uit het assortiment gehaald op het moment dat supermarktketens tegen bodemprijzen het goedje gingen aanbieden.

Mevrouw Meijer is een molenaarsdochter en komt uit Oostknollendam. Voordat ze op haar negenendertigste met haar man de winkel in Wormer begint, is ze eerst nog vertegenwoordiger van naaimachines. En voordat ze speciale dranken gaat verkopen, verkoopt ze eerst een ander soort drank: melk.

Toch schrok ze daarmee niet elke dorpeling af. De Assendelver vertelt verder: "Sommige klanten bleven juist terugkomen. Want ja: ze was goudeerlijk en op leeftijd. Daar hadden mensen ook wel bewondering voor. Als je haar kende, kon je daar doorheen prikken en vond je het eigenlijk prachtig."

Dit is iets wat klanten ook herkennen. "Sommige mensen kwamen ook niet meer in de winkel", vertelt kleinzoon Derk Dukker. "Omdat ze gewoon een heel sterke mening heeft. Ze zei gewoon letterlijk wat ze dacht, wat niet altijd heel tactisch was."

Niet alleen haar kleinkinderen, ook vrienden werden ingezet. "Ze was echt een meester in mensen voor haar karretje spannen. Tot frustratie aan toe in de familie", legt Derk uit. "Ze had twee kanten. Als je op visite was en er lagen blaadjes op het gras, werd je gewoon aan het werk gezet." Myrna: "Ook als je met een vriend was. Dan kon hij gewoon helpen." De andere kant is volgens Derk dat zij één van de eerste was die hielp als iemand in nood zat.

Myrna: "Ik had drie weken geleden nog een middag vrij genomen van m'n werk om hier het etalagemateriaal bij m'n oma te komen maken. Toen dacht ik ook: dit is wel ongekeerde wereld." Met het verlies nu, is Myrna heel blij dat ze het toch heeft gedaan. "Het maakt ook dat je ziet hoe hard iemand werkt. En ik denk ook dat we dat allemaal hebben meegekregen. Als je iets wil, moet je ervoor gaan en lukt het ook."

Altijd blijven leren

Mevrouw Meijer wilde ondanks haar respectabele leeftijd altijd leren. "Mijn moeder las nog steeds Franse boeken", vertelt Alice. "Ze las geen Nederlands meer. Eigenlijk ook geen Engels", vult kleindochter Myrna aan. "Dat bracht haar niet meer verder."

Myrna: "Als je vriendinnen mee had uit Italië of Israël, ze kon er altijd wat over zeggen. Ik heb de afgelopen jaren mijn Europese geschiedenisboeken gebracht. Dat las ze met heel veel plezier. Over de Sovjet-Unie. Echt bizar hoe lang die leergierigheid en brein een spons bleef."

Mevrouw Meijer vertelt in 2020 over haar speciaalzaak. Tekst gaat door onder de reportage