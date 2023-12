Fietser (20) raakt gewond door ongeluk met lijnbus

De bus reed haar gebruikelijke route naar het Spaarne Gasthuis, het ziekenhuis in Hoofddorp. Plots maakte een fietser een flinke knal tegen de voorruit van de bus, vertelt de politiewoordvoerder aan NH. In de voorruit van de lijnbus zit dan ook een enorme barst.

Ook de fietser is niet ongedeerd gebleven. Door de ambulance is hij naar het ziekenhuis even verderop gebracht. Het is onbekend hoe hij er nu aan toe is.

Naar de oorzaak van de aanrijding wordt nog onderzoek gedaan.